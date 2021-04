Directorul OMS pentru Europa, decorat de președintele Klaus Iohannis. Hans Kluge a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a distins pe Directorul Regional al Birourilor pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Hans Kluge, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor. Ceremonia de decorare a avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni, în marja evenimentului „Schimbările climatice, relația om-natură și sănătatea publică”, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății.

