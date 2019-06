Social-democrații au decis ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, să preia funcția de viceprim-ministru interimar, pe probleme de economie, în locul lui Viorel Ştefan, care pleacă la Curtea de Conturi a UE, a declarat Viorica Dăncilă, după ședina CEx.

"La mijlocul lunii iulie, când vom face o evaluare, vom veni cu propuneri pentru cele două portofolii de vicepremier (cel vacantat de Viorel Ştefan şi cel ocupat de Ana Birchall, n.r.)", a declarat premierul.

