Discuții intense la PNL, duminică. Ce politicieni sunt în pole-position pentru preluarea portofoliilor de miniștri în Guvernul Orban și care este programul consultărilor până la votul de învestitură din Parlament (VIDEO)

PNL poartă discuții intense, și duminică, pentru formarea Guvernului Orban, în condițiile în care vinerea viitoare se împlinesc zece zile de la momentul în care liderul liberalilor a fost desemnat de către președintele Iohannis pentru alcătuirea viitorului cabinet de miniștri, deci expiră termenul până la care acesta trebuie să ceară votul de învestitură Parlamentului României.



Între timp, noi variante de viitori miniștri apar pe lista stabilită de premierul desemnat Ludovic Orban, care trebuie, totodată, să se prezinte în plenul Parlamentului cu un program de guvernare.



Ioan Cupșa pare favoritul PNL pentru Ministerul Justiției, iar Gabriel Andronache pentru secretariatul general al Guvernului, potrivit unor surse din PNL citate de G4Media.ro. La Ministerul Sănătății, cardiologul Horațiu Suciu ar fi preferat în fața lui Victor Costache, în timp ce Robert Sighiartău ar avea prima șansă la Ministerul Dezvoltării.

De asemenea, Ludvic Orban i-ar dori pe Marcel Vela pentru funcţia de ministru al Internelor şi pe consilierul președintelui Klaus Iohannis, Bogdan Aurescu, la Ministerul Afacerilor Externe. Generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General, este preferat pentru poziţia de ministru al Apărării.



Toate aceste nume ar fi fost agreate la şedinţa maraton de sâmbătă de la sediul PNL cu președintele Klaus Iohannis, potrivit surselor citate de G4media.ro.



Așadar, România se pregătește pentru o săptămână decisivă pe prima scenă politică. Ludovic Orban, liderul PNL și premierul desemnat de președintele Iohannis să coaguleze viitorul Guvern, a anunțat, sâmbătă, că va desfășura consultări cu societatea civilă și cu o serie de „instituții importante în arhitectura statului român” luni și marți, urmând să poarte negocieri cu partidele miercuri și, eventual, joi. (Detalii AICI)

