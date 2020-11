Discuții la Guvern cu reprezentanții HoReCa, despre schema de ajutor pentru compensarea pierderilor / Ludovic Orban, favorabil prelungirii cu 6 luni a aplicării şomajului tehnic

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-au întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii sectorului HoReCa. Șeful Guvernului s-a arătat favorabil prelungirii cu şase luni a șomajului tehnic pentru angajaţii a căror activitate este afectată din cauza epidemiei de coronavirus. Totodată, Guvernul urmează să analizeze în primă lectură și proiectul ce prevede acordarea de granturi firmelor din industria ospitalităţii şi agenţiilor de turism, drept compensație pentru pierderile înregistrate de la debutul epidemiei.

Ludovic Orban și Virgil Popescu, discuții cu reprezentanții HoReCa despre ajutorul pentru compensarea pierdurilor generate de criza COVID-19

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Economiei, Virgil Popescu, au discutat cu reprezentanţii HoReCa despre schema de ajutor de stat menită să compenseze pierderile înregistrate de acest sector în ultima vreme, pe fondul crizei economice generate de epidemia de coronavirus.

„În cursul acestei săptămâni sau, cel târziu, săptămâna viitoare, Guvernul va analiza, în primă lectură, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul în baza căruia companiile din industria ospitalităţii şi agenţiile de turism vor beneficia de granturi în cuantum de 20%, în vederea acoperirii parţiale a pierderii din cifra de afaceri suferită în acest an, comparativ cu anul 2019”, a transmis Guvernul, printr-un comunicat.

Schema de ajutor va putea fi aplicată doar după ce Guvernul va primi aprobarea de la Comisia Europeană. Va exista inclusiv o aplicație electronică, astfel încât cei interesați să nu se împiedice în birocrație.

Tot în cadrul discuției cu reprezentanții HoReCa, premierul Ludovic Orban s-a arătat favorabil aplicării în continuare a măsurii privind șomajul tehnic.

„Un alt punct al discuţiei s-a referit la prelungirea aplicării măsurii de acordare a şomajului tehnic angajaţilor şi a modalităţii de aplicare a programului de lucru flexibil. Premierul Ludovic Orban a afirmat că este favorabil prelungirii cu şase luni a aplicării şomajului tehnic pentru angajaţii a căror activitate este afectată din cauza crizei sanitare şi consideră utilă flexibilizarea programului de lucru pe modelul Kurzarbeit, pentru a răspunde mai bine nevoilor sectorului HoReCa”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Executivul a mai transmis că astfel de consultări vor continua și pe viitor.S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Ludovic Orban: HoReCa a fost ajutată, deși a reclamat că nu a avut sprijin

Pe 18 noiembrie, într-un interviu pentru RTV, premierul Ludovic Orban a declarat că, în ciuda afirmațiilor făcute de reprezentanții HoReCa, această industrie a beneficiat de sprijinul Guvernului.

„HoReCa, deși în ultimele 7 luni a fost foarte activă în comunicarea publică și a reclamat că nu a avut sprijin, de sprijin a avut parte: noi am plătit șomajul tehnic, i-am scutit de plata impozitului specific, am permis autorităților locale să suspende plata impozitelor pentru spațiile închiriate de HoReCa.

HoReCa beneficiază de granturile de capital de lucru și de capital de investiții din miliardul de euro. Am adoptat un memorandum și am notificat Comisia Europeană pentru implementarea unei scheme de ajutor de stat prin care compensăm 20% din pierderea cifrei de afaceri de anul acesta prin raport la anul trecut. Sigur, poate am luat decizia de a deschide restaurantentele în spații închise prea târziu, în septembrie, dar hotelurile au funcționat și la fel și trasele. Acum, faptul că hotelurile suferă nu e numai vina noastră, e vorba și de disponibilitaea oamenilor pentru mobilitate”, a afirmat șeful Guvernului, la acea vreme.