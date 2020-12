Disperare în tabăra USR după ce Nicușor Dan a anunțat că sprijină PNL în alegeri. Val de reacții: ”Primii dezamăgiți am fost noi sutele de membri dați afară din USR doar pentru că îl susținem pe Nicușor Dan iar unora le era frică să nu le fure partidul”

Anunțul primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, fondator al USR, că va susține PNL în alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declanșat un val de reacții în rândul USR-iștilor. Postările apărute în ultimele ore pe grupurile USR-PLUS și nu numai trădează o disperare în tabăra lui Dan Barna și Dacian Cioloș, o disperare pe care membrii Alianței încearcă totuși să o mascheze.

Europarlamentarul USR Nicu Ștefănuță, de exemplu, s-a declarat dezamăgit de faptul că atât președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cât și primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, și-au declarat deschis sprijinul pentru PNL în alegerile parlamentare de duminică.

”Am fost săptămâna asta dezamăgit de doi oameni, de fapt de doi înalți demnitari.

Mereu am crezut că un președinte, un om ales în fruntea unei țări sau a unui oraș are datoria să unească, să treacă peste diviziuni, să se păstreze neutru în momente ce nu țin și nu depind de leadershipul lor.

Mă așteptam ca partidul PAS din Republica Moldova, membru al PPE, să exprime o poziție politică favorabilă unui partid soră.

NU mă așteptam însă ca Maia Sandu, președintele ales al statului vecin, al celui mai important aliat european, să o facă.

NU mă așteptam nici ca Primarul capitalei, Nicușor Dan, să o facă, într-o mișcare - care eu cred - că va avea efectul contrar. Electoratul USR PLUS din București va fi cu atât mai motivat și asta se va vedea la votul de duminică”, a scris eurodeputatul pe Facebook.

”Lasă Nicu, primii dezamăgiți am fost noi sutele de membri dați afară din USR doar pentru că îl susținem pe Nicușor Dan iar unora le era frică să nu le fure partidul. Iar voi ați mers mai departe fără noi, destul de ușor resemnați!”, a fost replica primită de Ștefănuță într-unul dintre comentariile de la postarea sa.

Într-o altă postare de pe grupul ”Tribuna USR PLUS”, un membru al Alianței își îndemnă colegii să părăsească USR dacă sunt de acord cu poziția adoptată de Nicușor Dan, mesaj care a dus la un val de comentarii.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

„Sigur nu trebuie trimiși în Siberia sau măcar la Canal?”, se întreabă ironic un membru al grupului.

Iar comentariile continuă:

”Hai măh, când Nicușor părăsea USR, + se juca cu... în țărână. Omul e independent de 3-4 ani de zile și noi nu l-am ajutat deloc, ba din contră are toate motivele să suspecteze că noi îi vom da în cap cu prima ocazie chiar dacă este în detrimetul cetățeanului. Eu zic să ne vedem de campanie nu de un independent pe care ca partid nu am vrut să-l susțină...”.

„Este un deal bun pentru București, deși nu pentru țară dar nici noi nu mai reprezentăm vreo garanție... și zic să ne mai asumăm și noi ca partid anumite lucruri, de ce unul dintre cei mai influenți politicieni actuali, cel care a creat USR și valul de schimbare politic în Ro nu mai crede în USR?”

„Păi nu au de ce să plece... crezi că la alte partide pot să se plângă pe toți pereții de conducere? Să dea vina pe alții pentru ce li se întâmmplă? Să facă teorii ale conspirației și să posteze fake news-uri?”

”Ehh știi și tu cum e, dă și Nicușor înapoi ce au încercat Barna, Năsui și Vevericioiu să îi dea lui. Numai că lui Nicușor îi iese. Semeni vânt, culegi furtună”.

„Ooo! A început vânătoarea de vrăjitoare în cel mai democrat și altfel partid?”

„Io zic să li se taie capul...”

„Le urez multă distracție pe Hanul Ancuței versiunea PNL tuturor celor care o să-l urmeze pe Nicușor în acea direcție. Dramă în II acte: Actul I: X postează link de pe site dubios cu fake news împotriva propriului partid, cu comentariul „Ați vâzut ce nasoi suntem?”. Actul II: PNL îi zboară afară în secunda 2”.

”Până la urmă e rezultatul conducerii Alianței, ar trebui să și-l asume. În USR de peste 2 ani sunt excluși susținătorii lui Nicușor, acum o lună excludere pentru împărțit pliante cu el, hate permanent, totul are o limită”.

În plus, pe un alt grup al USR PLUS a fost publicat un mesaj de la echipa de campanie a Alianței prin care li se recomandă comunicatorilor și, în general membrilor celor două formațiuni, să nu reacționeze virulent în spațiul public la anunțul lui Nicușor Dan. Potrivit mesajului, candidații USR-PLUS și liderii de partid nu vor face comentarii pe margina acestui subiect, iar dacă vor primi întrebări în acest sens din partea jurnaliștilor ar urma să spună că este vorba despre o decizie a lui Nicușor Dan, care a fost susținut de Alianță în cursa pentru Primăria Capitalei și care ar trebui să lucreze cu primarii și consilierii generali USR-PLUS „pentru a scoate mai repede orașul din practicile pesediste”.

În legătură cu anunțul lui Nicușor Dan privind susținerea PNL în alegerile de duminică a făcut precizări și actorul Claudiu Bleonț, fost candidat din partea PNL la primăria comunei clujene Beliș. Într-o postare pe Facebook, acesta a susținut că decizia primarului Capitalei este una ” mai mult decât logică”, cei de la USR-PLUS au pierdut sprijinul lui Nicușor Dan pentru că au fost „prea aroganți”.