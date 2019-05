Neînţelegeri în opoziţie după alegerile europarlamentare în care au învins categoric PSD-ALDE. După schimbul de replici între Ludovic Orban şi liderii alianţei USR - PLUS, a venit rândul ca Victor Ponta să se declare nemulţumit de Ludovic Orban şi să pună sub semnul întrebării o unire a opoziţiei pentru schimbarea guvernului.

Acest lucru a fost exprimat clar, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV, când Rareş Bogdan a vorbit despre obligaţia opoziţiei de a se uni pentru a schimba guvernul şi a salva ţara dintr-o situaţie dificilă.

Rareş Bogdan -"În momente cheie pentru România când ţara derapează, când există pericolul să nu mai putem plăti pensii sau salarii pentru că nu ne mai dă nimeni bani. Ne împrumutăm cu 5,4%, iar la ultima încercare de împrumut domnul Teodorovici nu a mai reuşit să obţină de la 3 bănci ofertate suma necesară de 3,4 miliarde. Este momentul în care inflaţia devine galopantă, în care situaţia economică se înrăutăţeşte. Nu ai cum să nu îşi asumi, eşti obligat de votul poporului, doar dacă eşti inconştient nu îşi asumi şi îi laşi pe aceşti indivizi să continue să îşi bată joc de România. În orice formulă, într-un guvern de largă coaliţie aducând toate forţele pro-occidentale, pro-american şi pro-cetăţean din această ţară. Noi suntem un partid responsabil, suntem primul partid cotat după alegerile de duminică."

Victor Ponta - "Da! Cei de la USR sunt convins că vor vota şi ei, dar aveţi o singură mare problemă. Se numeşte Ludovic Orban, pentru că în Parlament vă trebuie voturile parlamentarilor. Dacă Ludovic Orban continuă să facă tot ce poate ca să nu aveţi voturile de la UDMR, de la ALDE, de la Pro-România, nu o să treacă moţiune. Dacă îl trimiteţi la o bursă în străinătate, undeva pe la 3 luni, aveţi toate şansele să treacă."

Rareş Bogdan - "Ludovic Orban este cel care a dus acest partid la victorie, este omul care mi-a făcut invitaţia de a fi primul pe listă şi a făcut mutarea câştigătoare".

Victor Ponta - "Apreciez loialitatea ta, dar noi nu vorbim cu el. UDMR nu vorbeşte cu el. ALDE nu vorbeşte cu el. Eu sunt cel care în 2012 am condus negocierile în Parlament ca să dăm jos guvernul Ungureanu ca să vină guvernul USL. Nu poţi să îi înjuri pe oameni şi după să le zici să voteze."

