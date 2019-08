DNA anunță că primarul din Baia Mare mai are două dosare în judecată și unul în anchetă. Cătălin Cherecheș spunea luni că procurorii anticorupție i-au clasat un dosar penal

DNA a anunțat, marți, că primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, are două dosare în judecată, unul în anchetă și altul clasat, în condiițile în care edilul s-a afirma, luni, că procurorii anticorupție i-au clasat un dosar penal.

„În dosarul penal la care face referire în recenta sa declarație publică, dosar format în 2013 la Serviciul teritorial Cluj din cadrul D.N.A, Cătălin Cherecheș, primar al mun. Baia Mare a fost trimis în judecată la data de 19.09.2018, pentru mai multe infracțiuni despre care, în rechizitoriul întocmit de procurori, se arată că au fost săvârșite în calitatea sa de primar.

În prezent dosarul se află pe rolul Tribunalului Maramureș în procedura de cameră preliminară cu termen la data de 16.09.2019.