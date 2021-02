DNA reacționează la acuzațiile aduse în ședința CSM: "Este de neînțeles înverșunarea cu care numele și activitatea instituției noastre sunt folosite în mod defăimător ca muniție de război”

DNA a reacționat în urma dezbaterilor din CSM în contextul avizului privind desființarea SIIJ. DNA reclamă prin intermediul unui comunicat de presă că au fost făcute afirmații “nejustificate, denigratoare la adresa activității Direcției Naționale Anticorupție și a procurorilor din cadrul acesteia”.

DNA respinge atacurile aduse în ședința CSM

“În contextul dezbaterilor privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, care au avut loc în cadrul ședinței de plen a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 11 februarie 2021, constatăm cu îngrijorare că au fost făcute afirmații nejustificate, denigratoare la adresa activității Direcției Naționale Anticorupție și a procurorilor din cadrul acesteia.

Prin urmare, Direcția Națională Anticorupție (D.N.A.) face următoarele precizări:

În ciuda atacurilor injuste, D.N.A. nu se va lăsa intimidată și va continua să își îndeplinească misiunea, să combată faptele de corupție care îi sunt atribuite în competență conform legii, cu respectarea garanțiilor procedurale prevăzute de lege și de normele internaționale pentru apărarea drepturilor omului.

Dezbaterile de idei sunt întotdeauna binevenite, dar este de neînțeles înverșunarea cu care numele și activitatea instituției noastre sunt folosite în mod defăimător ca „muniție de război” în dispute care vizează modificări legislative sau exprimarea unor puncte de vedere divergente cu privire la sistemul judiciar”, transmite DNA.

De asemenea, DNA precizează că Hotărârea Plenului CSM nr. 225 din data de 15 octombrie 2019, invocată în ședința CSM că a fost formulată acțiune în anulare, cauza fiind pe rolul Curții de Apel București:

“Totodată, am remarcat că în Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se folosesc ca argumente concluziile unei hotărâri care nu are caracter definitiv, respectiv Hotărârea Plenului CSM nr. 225 din data de 15 octombrie 2019. Împotriva acesteia, D.N.A. a formulat acțiune în anulare, cauza fiind în prezent pe rolul Curții de Apel București, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal. Or, inducerea în opinia publică a ideii că acele concluzii reprezintă adevărul, poate constitui o presiune la adresa judecătorilor care în prezent judecă acțiunea.A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?

Direcția Națională Anticorupție este o instituție care îndeplinește o misiune importantă de combatere a corupției la nivel înalt și mediu, fenomen care pune în pericol valorile democrației și dezvoltarea economică a societății. Ca unitate de parchet, Direcția Națională Anticorupție își îndeplinește acest rol conform legii și în slujba cetățenilor”, precizează DNA.

Ședință cu scandal la CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ joi proiectul Ministerului Justiției de desființare a Secției speciale. În acest context, o parte a membrilor CSM i-au adus acuzații grave ministrului Justiției, Stelian Ion, iar în dezbateri au fost invocate și "abuzurile DNA".

Proiectul privind desființarea SIIJ prevede că pentru faptele de corupție săvârșite de magistrați competenţa de efectuare a urmăririi penală ar urma să revină parchetelor de pe lângă curţile de apel, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţională Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism