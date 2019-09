Doar 15.000 de români din Diaspora s-au înregistrat pentru a vota la prezidențiale. Theodor Paleologu: 'Ambasadele şi consulatele trebuie să-şi facă treaba de promovare a înscrierii pe liste' (VIDEO)

Deşi mai sunt trei luni până la alegerile prezidenţiale, guvernul PSD nu face nimic să-i informeze pe cei care vor vota în străinătate. Până acum, doar 15.000 de români din Diaspora s-au înregistrat pentru a vota. În lipsa măsurilor Executivului, Autoritatea Electorală Permanentă face apel la societatea civilă și la presă să sprijine campania de informare. Theodor Paleologu, candidatul PMP la preşedinţie, atrage atenţia că nu s-au mai creat noi consulate în Diaspora încă de pe vremea când ministru de externe era Teodor Baconschi.

”Ce înţelegem din comunicatul AEP e că doar 13.000 şi ceva de cetăţeni români din afara țării s-au înscris, ceea ce e foarte puţin faţă de numărul celor care votează sau au votat ultima oară. Adică puțin sub 400.000”, a spus Paleologu.

În acest context, președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a facut apel către toți cetățenii care se află în străinătate, cu documente legale de ședere, să se înregistreze.

”Ambasadele şi consulatele trebuie să-şi facă treaba de promovare a înscrierii pe liste şi vreau să relev faptul că de pe vremea ministrului Baconschi nu s-au mai creat noi consulate”, a mai spus candidatul PMP la prezidențiale.

Pe portalul www.votstrainatate.ro, lansat de Autoritatea Electorală Permanentă, românii din afara ţării se pot înregistra online, fie pentru a vota prin corespondenţă, fie pentru a vota la o secţie de votare mai aproape de casă.

Autoritatea Electorală Permanentă le recomandă românilor din străinătate să aleagă votul prin corespondență, o procedură simplă, sigură şi eficientă.

Şi cu paşi simpli:

a: Trebuie completat formularul de pe www.votstrainatate.ro, cu opţiunea "vot prin corespondenţă"

b: La acest formular se anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi copia documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine

c: După înregistrărare, Poşta Română transmite alegătorului următoarele documente necesare exercitării votului prin corespondenţă

În final, pe buletinul de vot se lipeşte autocolantul cu menţiunea "Votat" pe patrulaterul cu candidatul preferat. Buletinul de vot astfel marcat se pune în plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigilează. Se completează şi certificatul de alegător, cu data şi semnătura olograf, se pune plicul interior şi certificatul de alegător în plicul exterior, apoi, se sigilează.

