Doar două centre de vaccinare deschise de luni la Timișoara. Dominic Fritz: „Abia cu mai multe doze va avea sens să crească și numărul centrelor” / Probleme asemănătoare la Cluj și București

Primarul Dominic Fritz a anunțat, sâmbătă, că în municipiul Timișoara vor fi operaționalizate doar două centre de vaccinare anti-COVID-19, începând de luni, punând această situație pe seama numărului „foarte limitat” de doze de vaccin care va exista săptămâna viitoare. „Abia cu mai multe doze va avea sens să crească și numărul centrelor”, a declarat edilul.

„În România, principalul obstacol momentan nu sunt centrele de vaccinare sau platforma de programare, ci numărul redus de doze de vaccin. Motivul pentru care în Timișoara vom avea operaționale doar 2 centre de vaccinare începând de luni (1 la Iulius Mall, 1 la Spitalul CFR) este că va exista doar un număr foarte limitat de doze disponibile săptămâna viitoare. Abia cu mai multe doze va avea sens să crească și numărul centrelor. Echipa noastră din Primărie, dar și companiile private care ne-au sărit în ajutor, continuă zi și noapte să amenajăm toate centrele pentru momentul în care vor putea funcționa la maxima capacitate”, susține primarul municipiului Timișoara.

Probleme de acest gen există și la Cluj, și la București, unde nu mai sunt locuri pentru programări la vaccinare din cauza cantității reduse de ser disponibil.

„La Cluj şi la Bucureşti nu mai sunt locuri, lucru îmbucurător. Acum problema este nu avem destul vaccin. Toată organizarea logistică este la MApN, soluţia va fi realocarea de doze când vor ajunge altele. Problema este că sunt mult mai mulţi oameni care vor să se vaccineze, faţă de numărul de doze existent”, a precizat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, citat de News.ro.

Reprezentanții Pfizer și BioNTech au anunțat că există un plan de livrare a dozelor de vaccin anti-COVID-19, astfel că timpul de livrare al serului în țările europene ar trebui să nu depășească o întârziere de o săptămână. Mai multe țări europene erau îngrijorate că livrarea s-ar putea lăsa așteptată între trei și patru săptămâni.

Probleme cu platforma pentru programări online la vaccinare. Deși inițial o lăudase, ministrul Vlad Voiculescu a recunoscut că lucrurile nu au mers cum trebuie

Etapa a II-a din campania națională de vaccinare anti-COVID-19 a început vineri, 15 ianuarie, însă debutul a fost marcat și de problemele cu platforma pentru programările online. De altfel, ministrul Sănătății a fost criticat aspru, în condițiile în care declarase că platforma funcționează corespunzător și că el a reușit să își programeze părinții. Ulterior, după ce s-a confruntat cu reacții negative, Vlad Voiculescu a revenit cu un mesaj la miezul nopții și a recunoscut că a „evaluat parțial greșit" situația.

„Se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil. Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook, ca un update la postarea în care lăudase. platforma online de programare pentru vaccinarea anti-COVID.