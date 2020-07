Doi deputați PSD, scandal monstru într-un fast food din Capitală. Au refuzat să poarte mască și le-au adresat insulte polițiștilor (VIDEO)

Deputații PSD Adrian Solomon și Irinel Ioan Stativă au fost amendați de o patrulă de poliție din cadrul DGPMB, marți dimineață, după ce au refuzat să poarte masca de protecție și au devenit recalcitranți, adresând cuvinte jignitoare agenților.



Cei doi demnitari social-democrați erau la un fast-food din Centrul Vechi al Capitalei, marți, iar angajații localului i-au îndemnat să poarte masca de protecție, după cum prevede setul de reguli de siguranță sanitară pentru prevenirea și limitarea răspândirii de COVID-19. Cum Solomon și Stativă nu s-au lăsat înduplecați nici măcar după intervenția agenților de pază ai restaurantului, a fost solicitată intervenția poliției.

Odată ajunsă poliția, Adrian Solomon și Irinel Ioan Stativă nu s-au calmat, ba chiar le-au adresat mai multe insulte polițiștilor. În cele din urmă, cei doi au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.600 de lei - 1.600 de lei pentru Solomon, respectiv 1.000 de lei pentru Stativă - pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice și pentru proliferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public.

