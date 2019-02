A MURIT! Lia Olguţa Vasilescu, DOLIU în ziua cununiei! Este vorba chiar de... (VIDEO)

Cel mai vechi primar social-democrat din Dolj, un fief al PSD, a murit într-un spital din București. Constantin Gheorghiţă, edilul comunei Podari, a ajuns la unitatea medicală din Capitală cu o problemă la picior. Medicii, însă, i-au spus că ar avea probleme și la inimă, așa că a ajuns pe masa de operație. Unde a murit.

Primarului trebuia să-i fie montată o valvă la inimă, dar, în timpul operaţiei, au apărut complicaţii, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Membrii PSD şi prietenii săi au fost şocaţi când au aflat că acesta s-a stins din viaţă.

Constantin Gheorghiţă avea 63 de ani şi era în funcţia de primar din 1992.

