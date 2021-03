Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat pentru B1 TV, că măsura carantinării municipiului a fost una corectă și necesară.

“Trebuie să funcționeze. Eu cred că decizia să se carantineze, nu doar Timișoara ci toată zona metropolitană, este decizia corectă. Din păcate am văzut în trecut, unele decizii de carantinare doar a unei comune periurbane, fără să se carantineze și Timișoara și asta a dus, de fapt , la un efect zero. De aceea cred că aceasta este o măsură corectă și necesară”, a spus edilul în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Dominic Fritz a precizat că situația din spitale a devenit tot mai gravă și că medicii i-au comunicat că niciodată problemele nu au fost mai serioase ca în prezent:

“Medicii îmi spun că situația nu a fost niciodată așa de serioasă cum este acum. Tocmai din această cauză am tras frâna de urgență. Acum este important ca toată lumea să înțeleagă că aceste reguli nu sunt opționale și că ar trebui să fie respectate. Am încercat cât de mult se poate să permitem o viață economică, lumea poate să meargă la lucru, magazinele rămân deschise, dar asta totuși cere o responsabilitate individuală. Să respecte aceste măsuri și să evite orice contact în viața privată care nu este strict necesar”, a mai precizat Dominic Fritz.

Întrebat despre modul cums e fac testările, primarul Timișoarei a preciat că celelalte județe testează prea puțin și țin artificial numărul scăzut al cazurilor noi de COVID-19:

“Eu nu cred că Timișoara testează prea mult. Cred că Timișoara testează corect. Celelalte județe testează prea puțin și țin într-un mod artificial cifrele jos, tocmai pentru că așa speră să protejeze economia locală, doar că pe termen mediu distrug economia locală, pentru că permit ca infectările să se răspândească fără să știe autoritățile și fără să se ia măsuri de protecție. Degeaba noi în Timișoara facem un efort mare să scădem cifrele de infectări, dacă în jurul nostru măsurile nu se respectă”, a mai precizat primarul Timișoarei.

