Dominic Fritz, în autoizolare: „Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are COVID-19. Am purtat masca, am păstrat distanța, sunt bine”

Dominic Fritz a anunțat marți că a decis să se autoizoleze și a efectuat un test, în condițiile în care luni s-a întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are COVID-19. „Voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatuluI”, a spus noul primar al Timișoarei, care a precizat că va repeta testul la sfârșitul acestei săptămâni.

„Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!”, a scris Dominic Fritz, marți, pe Facebook.

Dominic Fritz este noul primar al Timișoarei

Dominic Fritz a fost ales primar al Timișoarei la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Cu această ocazie, el declara că ”timișorenii au închis definitiv această perioadă de tranziție și au deschis un nou capitol european pentru Timișoara, pentru Banat și pentru România”.

„Victoria noastră la Timișoara, și nu a fost doar la primărie, ci și la Consiliul Local, unde am obținut aproape o majoritate absolută cu alianța USR Plus, este o victorie a timișorenilor și un simbol foarte puternic pentru nu doar o Timișoară europeană, ci și o Românie europeană. Este și o încheiere definitivă a perioadei de tranziție. Eu sunt un om politic în România care nu a avut nicio legătură nici cu comunismul, nici cu postcomunismul și cred că, cu acest rezultat, timișorenii au închis definitiv această perioadă de tranziție și au deschis un nou capitol european pentru Timișoara, pentru Banat și pentru România”, declara Dominic Fritz.

În cursa pentru Timișoara, el l-a învins pe primarul în funcție, Nicolae Robu.

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele. Dezvoltarea în forță nu a dat satisfacție. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar", afirma Nicolae Robu.