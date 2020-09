Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei: Un nou capitol european pentru Timișoara, pentru Banat și pentru România (VIDEO)

Dominic Fritz a declarat, miercuri, victoria sa și a Consiliului Local de la Timișoara este o victorie a timișorenilor și un simbol foarte puternic pentru nu doar o Timișoară europeană, ci și o Românie europeană. Totodată, acesta consideră că va fi deschis ”un nou capitol european pentru Timișoara, pentru Banat și pentru România”.

”Victoria noastră la Timișoara, și nu a fost doar la primărie, ci și la Consiliul Local, unde am obținut aproape o majoritate absolută cu alianța USR Plus, este o victorie a timișorenilor și un simbol foarte puternic pentru nu doar o Timișoară europeană, ci și o Românie europeană. Este și o încheiere definitivă a perioadei de tranziție. Eu sunt un om politic în România care nu a avut nicio legătură nici cu comunismul, nici cu postcomunismul și cred că, cu acest rezultat, timișorenii au închis definitiv această perioadă de tranziție și au deschis un nou capitol european pentru Timișoara, pentru Banat și pentru România”, a spus acesta.

Totodată, Fritz menționează că rezultatele din acest an sunt un semnal clar pentru clasa politică veche.

”Dar cred că acest rezultate este și un semnal foarte, foarte clar pentru clasa politică veche, că un stil politic care ignoră cetățenii, care disprețuiește discursul și competiția, care se bazează pe mediocritate și pe nepotism și nu pe excelență, se va prăbuși în curând”, a afirmat el, miercuri.

Dominic Fritz (USR-PLUS) este noul primar din Timişoara

Amintim că Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS, a câștigat lupta electorală la o diferență de peste 22%. Astfel că, Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea în cursa pentru un nou mandat la Primăria Timișoara.

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele. Dezvoltarea în forță nu a dat satisfacție. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar”, a declarat Nicolae Robu.

În acest context, la o zi după vot, Nicolae Robu și-a anunțat și demisia de la conducerea filialei PNL Timiș.

Nicolae Robu, l-a anunţat, într-un mesaj, pe liderul PNL, Ludovic Orban, că îşi dă demisia din funcţia de conducere a PNL Timiş, după ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat.

”Domnule preşedinte PNL, având în vedere pierderea de către mine a alegerilor locale pentru funcţia de Primar al Timişoarei, prin prezenta, îmi dau demisia din funcţia de Preşedinte al Filialei Timiş a PNL. Cu stimă şi urări de succes pentru dv şi pentru PNL, Nicolae Robu”, i-a scris Robu lui Orban, potrivit unor surse din cadrul partidului.