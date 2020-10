Dominic Fritz nu își poate prelua mandatul. Tribunalul Timiş a amânat sentința în cazul său

Tribunalul Timiş a amânat sentinţa privind validarea alegerii lui Dominic Fritz în funcţia de primar al Timişoarei. Pronunţarea deciziei a fost amânată pentru miercuri, 28 octombrie, transmite Hotnews.ro.



Marţi, 27 octombrie, trebuia să aibă loc învestirea în funcţie a primarului ales Dominic Fritz, susţinut de Alianţa USR PLUS, dar ceremonia a fost amânată după ce trei persoane au contestat la Tribunalul Timiş hotărârea prin care Judecătoria Timişoara a validat alegerile.

În urma procesului judecat, marţi, la Tribunalul Timiş ar fi trebuit să se ştie dacă Dominic Fritz este validat în funcţie, dar judecătorii au amânat pronunţarea unei sentinţe pentru miercuri, 28 octombrie 2020.

În cazul în care hotărârea prin care alegerea lui Dominic Fritz a fost validată de Judecătoria Timişoara rămâne definitivă, noul primar poate fi instalat în funcţie. Până la o sentinţă a Tribunalului Timiş, Fritz nu poate prelua, însă, funcţia.

Părţile apelante în dosarul 25174/325/2020 sunt fostul DJ de la Radio Timişoara Călin Narcis Petrescu, Monica Hărmănescu, cadru didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, şi Adrian Popescu, candidat ALDE la funcţia de primar al Timişoarei în alegerile locale din septembrie.

Reamintim faptul că Dominic Fritz a câştigat alegerile pentru primărie cu 52,66%. Mai exact, acesta a obținut 49.191 de voturi.

”Este trist că Timişoara este printre ultimele capitale de judeţ din România care va avea Primarul validat”

De-a lungul timpului, mai multe contestaţii au fost depuse împotriva validării mandatului noului primar, iar Tribunalul Timiş a amânat pronunţarea pe miercuri.

„Felicitări colegei mele Clotilde Armand, validată astăzi, definitiv, ca primar al sectorului 1, care a avut de învins maşinăria vechilor partide nu doar în alegeri, ci şi în Justiţie. Împotriva ei au fost depuse 122 de contestaţii, nici una cu succes. Aştept şi eu validarea mandatului meu de primar al Timişoarei, contestată de trei persoane care resping dreptul meu de cetăţean european de a participa la alegerile locale, consfinţit de tratatele europene, Constituţia României şi legea alegerilor locale. Este trist că Timişoara este printre ultimele capitale de judeţ din România care va avea Primarul validat. Am convingerea că timişorenii nu şi-au dorit asta. Pronunţarea instanţei va avea loc mâine. Nu am îndoieli că dreptul meu la candidatură va fi validat din nou, după ce deja a fost admis dosarul meu de candidatură, validată victoria mea pe baza acestui dosar, şi, după ce am fost înscris din oficiu pe lista electorală a oraşului, tocmai pentru că trăiesc aici”, a scris Dominic Fritz, pe contul său de socializare.