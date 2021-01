Dominic Fritz, primarul Timișoarei, despre repartizarea vaccinurilor anti-COVID: Cererea și rata de infectare ar trebui să fie un criteriu în alocarea dozelor (VIDEO)

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz este de părere că dozele de vaccin anti-COVID ar trebui să fie alocate în funcție de anumite criterii, la nivelul fiecărui județ, iar unul dintre ele ar trebui să fie și incidența cazurilor de COVID-19. Timișul este în continuare în scenariul roșu, având o rată de infectare de peste 4 bolnavi la 1.000 de locuitori.

Edilul este de părere că numărul cazurilor din județ este în continuare mare, pentru că zilnic sunt testate pentru infecția cu SARS-CoV-2 tot mai multe persoane.

„Înțeleg că nu există suficiente doze pentru toată lumea, dar cred că avem nevoie de mai multă transparență. Noi am primit, în Timișoara, doar două centre de vaccinare pentru publicul larg, ceea ce este prea puțin. Mulți timișoreni au început să se programeze în alte orașe și comune în județ. Cred că trebuie să lucrăm la criterii de alocare, unde și cererea trebuie să fie un criteriu, iar mai departe cred că și ratade infectare ar trebui să fie un criteriu. Noi, în județul Timiș, avem cea mai mare rată de infectare, suntem cred că ultimul județ roșu.

Cred că avem aceste cifre pentru că testăm foarte bine, dar cred că și aceste criterii trebuie să joace un rol în alocarea dozelor de vaccin (...) Dacă știm că în orașele mari există o cerere mai mare a populației pentru vaccinare, atunci și acest aspect ar trebui să fie luat în calcul”, a precizat edilul Dominic Fritz pentru B1 TV.

Edilul Dominic Fritz a ținut să reamintească că în opinia sa, transparența este unul dintre cei mai importanți facotri în campania de vaccinare. El a explicat că probleme în campanie au existat și în alte state, dar transparența dintre instituții trebuie să fie un efort depus de ambele părți.

„Dacă fiecare instituție își face treaba și este comunica transparent, atunci o să funcționeze și această campanie. Înțeleg că este o acțiune complexă și e imposibil să nu fie sincope. Peste tot sunt aceste probleme între nivelul central unde se face distribuirea și nivelul local, peste tot sunt nemulțumiri despre lipsa de doze. Știm că inclusiv firmele au redus producția și au livrat mai puține doze. (...) Fiecare instituție se descurcă așa cum poate, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să menținem transparența. Asta cred că îi poate ajuta și pe oameni să înteleagă de ce unele lucruri nu se desfășoară așa cum ar trebui din prima”, a explicat edilul Dominic Fritz.

