Dominic Fritz: 'Sunt, de azi, primar validat definitiv al Timișoarei' / Cele trei contestații depuse în instanță împotriva edilului ales, respinse de judecători

Toate cele trei contestații depuse în instanță împotriva validării lui Dominic Fritz în funcția de primar al Timișoarei au fost respinse, miercuri, de magistrații Tribunalului Timiș. În aceste condiții, învestirea noului primar va avea loc în această săptămână.

Dominic Fritz va fi învestit la finele săptămânii în funcția de primar al orașului Timișoara

Magistrații Tribunalului Timiș respins, miercuri, cele trei contestații depuse împotriva validării lui Dominic Fritz în funcția de primar al Timișoarei.

Contestațiile au fost depuse de trei persoane: Călin Petrescu, fost DJ la Radio Timișoara și un susținător public al șefului Piețe S.A. Ionuț Nasleu, Monica Hărmănescu, fost cadru didactic universitar la USAB și membru PNL și de Adrian Popescu, fost candidat din partea ALDE la Primăria Timișoara.

“Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Respinge apelul formulat de apelanţii Petrescu Călin Narcis, Popescu Adrian şi Monica Hărmănescu împotriva încheierii civile nr. 10.675/15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Timi?oara în dosar nr.25174/325/2020. Cu recurs, în 48 de ore de la pronunţare .Cererea se va depune la Tribunalul Timiş. Definitivă în ceea ce priveşte soluţia asupra apelului. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 28.10.2020”, se arată în decizia judecătorilor Tribunalului Timiș, potrivit tion.ro.

Anunțul a fost făcut și de dominic Fritz pe facebook.

„Sunt, de azi, primar validat definitiv al Timișoarei.

Tocmai am vorbit și cu d-na Prefect, care mi-a comunicat că voi fi învestit în funcție vineri, 30 octombrie, la ora 10:00.

Tribunalul Timiș a respins cele trei apeluri împotriva hotărârii de validare a mandatului meu de primar, prin care se invoca o incompatibilitate între calitatea mea de cetățean european și dreptul de a candida la Primărie. Judecătorii au confirmat legalitatea validării mandatului meu, a candidaturii mele și votul timișorenilor. S-a respins de asemenea cererea de sesizare a Curții Constituționale.

Este o victorie nu doar a mea ca persoană, este a timișorenilor care au dat votul lor unui cetățean european. Decizia de azi consfințește acest vot. A învins o idee, a Europei comune, principiul că orice cetățean european are dreptul să participe la alegeri în localitatea în care a ales să stabilească. Este și o victorie pentru toți românii care s-au stabilit în alte state europene și cărora li se recunoaște un drept fundamental, acela de a fi implicați în deciziile privind direcția comunităților în care trăiesc.

Mă bucur imens că Timișoara a deschis un drum care stabilește odată pentru totdeauna ideea Europei comune în care suntem egali în drepturi. Acum chiar: hai să ne apucăm de treabă, Timișoara!”, transmite noul primar al municipiului Timișoara.

Declarația de avere a lui Dominic Fritz

Fritz s-a născut în Germania și a lucrat peste 10 ani în administrația publică germană înainte să fac pasul în politică locală din Timișoara. A venit în Timișoara în anul 2003 ca voluntar la un centru pentru copii defavorizați al Fundației Caritas. De atunci a rămas în România.

Potrivit declarației de avere, Dominic Fritz a câștigat în 2019, din postura de angajat la cabinetul fostului președinte al Germaniei, 41.000 de euro. Potrivit documentului depus din postura de candidat, primarul Timișoarei este și un jucător la bursă, având cumpărate acțiuni la mai multe companii importante, printre care Netflix, Samsung și Siemens, Telekom, Booking sau Visa.

În plus, el deține în Timișoara un apartament de 65 de metri pătrați, nu are mașînă personală și nici bijuterii sau obiecte cu valoare care să depășească 3.000 de euro. mÎntr-un cont are 15.600 de euro și într-altul, 2.000 de euro. Dominic Fritz are și un cont în RON în care are 1.500 de lei. Dominic Fritz deține și acțiuni în valoare de peste 38.000 de euro.

La capitolul venituri, declarația de avere a lui Fritz arată că această a avut, în 2019, din postura de angajat al cabinetului fostului președinte al Germaniei un venit de 41.000 de euro. De asemenea, din închirierea apartamentului pe care îl deține în Timișoara, Fritz a câștigat aproape 8.800 de lei.