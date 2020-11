Dominic Fritz susține că actualele măsuri anticoronavirus nu produc efecte: Dacă ne ferim de decizii din motive electorale, o să plătim o factură mult mai mare mai târziu (VIDEO)

Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că cifrele în creștere ale epidemiei de coronavirus demonstrează clar că măsurile și restricțiile impuse până acum nu funcționează. Acesta a mai precizat că e grav dacă măsuri în plus nu sunt luate din motive electorale. „Trebuie să avem o mobilizare cu o claritate națională și să nu încercăm să tot prelungim agonia din frica de a spune oamenilor adevărul”, a insistat Fritz. El a mai remarcat faptul că există o tendință de pasare a responsabilităților de la autoritățile centrale la cele locale. Dacă fiecare dintre noi am limita contactele 75%, am evita măsuri mai stricte, a mai spus edilul, care a ținut să se refere și la necesitatea de a fi extinsă capacitatea de testare.

Întrebat dacă Timișoara va intra în carantină, Dominic Fritz a răspuns: „Asta nu e o decizie pe care o pot eu, dar eu mă uit la cifre și e clar că vom depăși pragul de 6 la mia de locuitori. Ne aducem aminte că pragul stabilit a fost 3 și, din păcate, noi am ajuns la 6. Nu mai avem paturi la ATI, nu mai avem multe paturi pentru pacienții COVID și nu mai avem paturi cu oxigen. Obiectivul nostru este să creștem numărul de paturi cu oxigen. Noi facem tot posibilul, cu spitalele, să creștem capacitățile de tratare”.

„Observ cu o anumită mirare că e o pasare de responsabilitate la autoritățile locale. Bineînțeles că lupta se duce și înainte de spitale, dar trebuie să ne gândim și ce măsuri chiar au efect. Dacă ne uităm că HORECA suferă, sălile de sport suferă, fără ca aceste măsuri să producă cu adevărat efecte, adică o scădere a cifrelor, trebuie să ne întrebăm totuși. Dacă ne ferim de aceste decizii din motive electorale, atunci o să plătim o factură mult mai mare mai târziu și cred că asta e calea greșită.

Eu nu vreau să speculez, dar faptul că avem alegeri mereu influențează deciziile oamenilor politici. Pe de o parte e bine, pe de altă parte trebuie să vedem că suntem într-o situație foarte, foarte critică și sănătatea cetățenilor trebuie să primeze asupra interesului politic și electoral.

Trebuie să fim sincer cu oamenii și dacă suntem sinceri și ne uităm la cifre, vedem că e foarte greu să le reducem cu măsurile actuale. Asta nu însemană că îmi doresc alte măsuri, dar trebuie să privim realitatea în ochi”, a declarat noul primar al Timișoarei, pentru B1 TV.

