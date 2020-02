A sfidat conducerea PSD. Dorel Căprar, acuzat de 12 infracţiuni, a fost ales preşedinte al organizației din Arad (VIDEO)

Deputatul Dorel Căprar, inculpat în dosarul şpăgilor de la DRDP Timişoara, a fost ales, vineri, preşedinte al PSD Arad, informează B1 TV. Conferinţa Extraordinară a avut loc, deşi conducerea partidului a cerut amânarea ei. Conferinţa judeţeană de alegeri vine în contextul unui conflict intern în PSD Arad, între Căprar şi Fifor. Mihai Fifor a refuzat să participe la şedinţă, apreciind că procedura este „viciată în profunzimea ei".

Controversatul deputat ar fi trebuit să candideze pentru funcția de președinte împreună cu Mihai Fifor, însă cel din urmă a transmis o scrisoare prin care a cerut amânarea Conferinței Extraordinare a PSD Arad, „având în vedere situația politică actuală, care impune prezența conducerii PSD la București pentru organizarea activităților politice din perioada imediat următoare”.

Şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat în cadrul unui interviu că deşi Dorel Căprar își dorește să candideze din nou pentru șefia PSD Arad, la această filială ar trebui numit un președinte interimar, deoarece Căprar este inculpat în dosarul șpăgilor și ar trebui să își rezolve mai întâi problemele.

