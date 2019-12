Șeful PSD Arad, Dorel Căprar, săltat de procurorii DNA chiar din sediul partidului (VIDEO)

Preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, a fost preluat, luni, de procurorii DNA chiar din sediul partidului și dus la audieri la Timişoara.

El nu a dorit să facă vreo declarație în fața jurnaliștilor.

Sursă Video: Realitatea de Arad

