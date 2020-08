Dorin Florea renunță la Primăria Târgu Mureș după 20 de ani

După 20 de ani, actualul edil al municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, a hotărât să nu mai candideze pentru un nou mandat. El se va lupta însă pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Mureş, deținută acum de Péter Ferenc.

„Trebuia să candidez două-trei mandate la Primăria Târgu Mureş, să creez o strategie de dezvoltare a oraşului, să asigur un plan de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi după aceea într-adevăr să pot să fac şi altceva. Dar datorită mediocrităţii pe care am văzut-o, grupurilor de interese şi mocirlei politice care, din păcate, au evoluat în această ţară, am decis să candidez în continuare. Ceea ce nu au ştiut niciodată contracandidaţii mei a fost că întotdeauna m-au deranjat impostorii, mincinoşii, oamenii care îşi bat joc de alţi oameni. Eu am făcut-o întotdeauna – fie ca şi chirurg, fie ca primar – dintr-un spirit de altruism. Acesta a fost motivul pentru care am candidat de mai multe ori. Mi-am propus întotdeauna să nu mă fac de minune în faţa oamenilor, să ştiu că oameni au încredere în Primărie, ceea ce cred că am reuşit. Dar ce e mult, e mult şi nu vreau să cerşesc un vot. Vreau ca lumea să înţeleagă, şi eu înţeleg mai mult ca oricine, că priceperea şi experienţa pe care am dobândit-o e păcat să se piardă. Sunt convins că post să fac administraţie mult mai bine decât aş putea să operez (ca medic – n.r.). E păcat să nu împărtăşesc această pricepere cu ceilalţi colegi din judeţ”, a declarat Dorin Florea pentru Agerpres.

Cine este Dorin Florea

Dorin Florea este un medic și politician român, primar al municipiului Târgu Mureș din anul 2000 și până în prezent. Între 1996-2000 a fost prefect al județului Mureș, desemnat de PNȚCD. Această formațiune l-a propus pentru funcția de primar în anul 2000, pe care a obținut-o pe 20 iunie 2000, în al doilea tur de scrutin, cu 51,47% din voturi, față de 48,53% obținute de primarul în funcție, Imre Fodor, contracandidatul său. În anul 2004 a candidat ca independent și a fost ales din primul tur de scrutin. Din anul 2006 este șeful filialei Mureș a PD, devenită ulterior PSD și după fuziune PNL până în 2016. A fost independent timp de doi ani, iar ulterior a intrat în ALDE din 2018.

Dorin Florea a reușit să fie ales ca primar, după doi primari UDMR, care au condus Târgu Mureș din 1992 până în 2000. Este vorba de Gyozo Nagy și Imre Fodor.