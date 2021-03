Doru Oprea, protestatar grav rănit în 10 august: Nu am fost audiat niciodată, deși am depus 4 plângeri penale, ajutat de Stelian Ion, și probe, inclusiv capacul de grenadă extras / România nu e stat de drept (VIDEO)

Dosarul violențelor din 10 august a fost clasat definitiv marți, după ce Tribunalul București a respins cererea DIICOT de redeschidere. Astfel, victimele jandarmilor din acea seară au mai primit o lovitură paradoxal, după cum au remarcat unele voci publice, chiar din partea justiției pentru care au ieșit în stradă. O dezamăgire cruntă l-a cuprins și pe Doru Oprea. El a participat la manifestația din Piața Victoriei, fiind rănit de capacul unei grenade, care i-a intrat în piciorul drept. Și, de parcă n-ar fi fost suficient, în spital s-a infectat cu bacteria Clostridium difficile.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Doru Oprea a susținut că a depus patru plângeri penale, fiind ajutat chiar de Stelian Ion, actualul ministru a Justiției. Deși a depus patru plângeri și mai multe probe, în cei trei ani de ”anchetă” nu a fost chemat de procuror nici măcar o singură dată să dea declarații. Oprea a mai spus că nu-i mai rămâne de făcut decât să se adreseze instanțelor internaționale, ori să atace în civil, în țară, Ministerul de Interne sau Jandarmeria.

„Pentru mine statul român a dat un mesaj foarte clar cetățenilor săi, celor care își mai doresc justiție, nu corupție, cum am strigat noi aproape un an în Piață: să nu mai cerem lucruri de genul acesta; ori stăm cuminți, ne plătim taxele obedient, ori plecăm din țară, că acesta nu e stat de drept”, a mai spus protestatarul.

Acesta a explicat apoi de ce crede că, de fapt, nimeni nu vrea să se afle adevărul și să se facă dreptate.

„Am simțit o mare dezamăgire. Sincer nu mă așteptam la asta (la clasarea dosarului) mai ales că atunci, după ce am ieșit din spital și am fost audiat de magistratul militar, dl colonel Chifan, vreme de trei ore... Mi s-a promis atunci... Eu l-am întrebat pe dl colonel: „sper că nu va avea și 10 August soarta Mineriadei sau a Revoluției” și mi-a promis solemn atunci că dosarul nu va avea soarta Mineriadei. Fiind un om naiv, am și crezut dar, văzând ce s-a întâmplat pe parcurs, mi-am pierdut aproape orice speranță. Cine este bărbatul de 68 de ani, din Onești, care a sechestrat și apoi a ucis doi muncitori, pe balconul locuinței sale. Criminalul a sunat chiar el la 112

Eu în acești trei ani nu am fost audiat nici măcar o singură dată, deși am depus patru plângeri penale: una împotriva ministrului Justiției, una împotriva șefului Jandarmeriei, una împotriva colonelului în alb și una împotriva prefectului Capitalei”, a declarat Doru Oprea în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

El a insistat: „Nu am fost audiat niciodată în trei ani de zile de procurorul DIICOT care a clasat cazul. Înțeleg că nici nu s-a uitat pe probe. Eu am predat pe proces verbal, într-o cutie, blugii găuriți, cu sânge, rupți de grenadă, tricoul plin de gaze, capacul de grenadă extras de doctorul ce m-a operat în noaptea aceea. Am tras concluzia că nici măcar nu s-a uitat pe probe. Am înțeles că alții au fost audiați. Eu nu am fost chemat niciodată. Și avocatul meu a fost extrem de surprins că nu am primit nicio hârtie și nu am fost chemat nici măcar să fiu ”rugat frumos” să-mi retrag plângerea, ori să-mi cer scuze, ori să fiu anchetat că am vrut să dau vreo lovitură de stat... Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat! În România faci o plângere penală serioasă cu probe și nici măcar nu ești chemat de procuror”.

Doru Oprea a fost ajutat în redactarea plângerilor de Stelian Ion, actualul ministru al Justiției

Întrebat de moderatorul B1 TV Răzvan Zamfir dacă este convins că a redactat plângerile penale corect, acesta a răspuns: „Eu, fiind în spital, am fost ajutat și plângerea penală a fost redactată de colegul meu Stelian Ion, care pe vremea aceea era deputat în Comisia juridică. El m-a ajutat cu redactarea plângerii. Actualul ministru al Justiției, fostul meu coleg din USR. Eu nu mai fac parte din USR din mai. Stelian Ion, înainte să fie ministru, anul trecut, chiar m-a sunat să mă întrebe dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă am fost chemat, audiat și i-am zis că nu s-a întâmplat absolut nimic și nici nu știu ce am de făcut”.

„Avocatul mi-a spus că trebuie să așteptăm încheierea anchetei penale ca să putem face ceva în civil sau la CEDO, dar până nu se încheie în România definitiv, nu pot să fac nimic. În condițiile de față trebuie să mă adresez instanțelor internaționale că România nu e stat de drept”, a mai spus protestatarul.

Întrebat dacă mai există vreo cale de atac extraordinară sau nu-i mai rămâne de făcut decât să se adreseze instanțelor internaționale, Oprea a răspuns: „Din ce am înțeles de la avocatul meu pe care l-am angajat acum doi ani, nu mai e nicio cale de atac în România. Trebuia să așteptăm o decizie definitivă pentru a ajunge în instanțele internaționale. Mai e o cale în civil: să dau în judecată Ministerul de Interne sau Jandarmeria că am fost agresat, împușcat, lovit pe 10 august când am protestat alături de cei 250.000 la protestatari de atunci”.

Concluzia protestatarului Doru Oprea după clasarea definitivă a dosarului 10 August

„Pentru mine statul român a dat un mesaj foarte clar cetățenilor săi, celor care își mai doresc justiție, nu corupție, cum am strigat noi aproape un an în Piață: să nu mai cerem lucruri de genul acesta; ori stăm cuminți, ne plătim taxele obedient, ori plecăm din țară, că acesta nu e stat de drept.

Încă o precizare: după ce a plecat puterea PSD-istă, eu am cerut și colegilor din USR parlamentari... Mai erau niște căi de atac, se putea face comisie de anchetă la Minitserul de Interne ca să aflăm cine a dat ordin jandarmilor să-și acopere numele când au ieșit în stradă, de ce s-au secretizat convorbirile... Miniștrii Vela și Bode nu au desecretizat și nu au făcut anchetă internă. Asta se putea face separat de munca procurorilor. Se putea face anchetă mai ales că actuala putere a fost în Piață la proteste! L-am văzut pe Cîțu, pe Stelian Ion, pe toți parlamentarii USR. Au fost acolo! Niciunul nu a făcut o anchetă parlamentară și să-l cheme pe ministrul de Interne la audieri pentru a demara o anchetă internă.

Concluzia mea e că nimeni nu vrea acest lucru. Ori nu-i interesează, ori se tem, dar nu pot să-mi dau seama de ce să te mai temi în România la 31 de ani de la Revoluție”, a mai declarat Doru Oprea, pentru B1 TV.