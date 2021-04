Dosar de politician: Dan Barna, fotografiat, la finalul lunii martie, la o terasă aglomerată din Capitală, fără mască de protecție / Reacția vicepremierului (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, lider al USR, a fost fotografiat, pe 27 martie, în timp ce se afla la o terasă din Capitală, alături de mai multe persoane, într-un spațiu vizibil aglomerat, fără a purta mască de protecție. Imaginile au fost difuzate, în exclusivitate, marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 Tv.

„Pe 26 martie, Vlad Voiculescu, Lucian Bode, premierul Cîțu au anunțat restricțiile în Capitala României. Sâmbătă, 27 martie, Dan Barna, vicepremierul României, s-a dus la terasă (...) să mănânce și să bea alături de radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, alături de soții, de familie, de prieteni, undeva la vreo 12-13 USR-iști s-au întâlnit.

Conform măsurilor de restricție, nu este voie să stai la masă mai mult de șase persoane din familie sau din cercul apropiat fără să porți mască. Domnul Dan Barna a fost surprins nepurtând mască, alături de primarul Sectorului 2, de doi deputați USR. (...)

Dan Barna a stat acolo de la ora 13 până la ora 16, iar domnul Mihaiu a stat până la ora 17, după care s-a dus seara să închidă clubul Bamboo. (...) Foarte bine a făcut”, a declarat jurnalistul Silviu Mănăsire prezentând imaginile cu pricina.

Vicepremierul a fost contactat în timpul emisiunii, însă nu a răspuns la telefon. Nici primarul Sectorului 2 nu a dorit să comenteze imaginile.

În schimb, Barna i-a transmis un mesaj senatorului PNL Daniel Fenechiu, prezent în emisiune.

”Văzând suviectul anunțat l-am întrebat pe Dan Barna ce s-a întâmplat la data respectivă. Povestea a fost următoarea: a fost la masă între ora 15 și 16.30. Au fost nouă persoane, au stat la două mese, la o masă patru, la alta cinci persoane. Era o întâlnire cu artiști de artă modernă și galeriști. (...) Viceprim-ministrul Dan Barna a avut o întâlnire de lucru pe o terasă cu niște galeriști”, a declarat Daniel Fenechiu.

