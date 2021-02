”Dosar de politician”. Șeful ANPC Brașov acuză presiuni politice: Partenera de viață a primarului Allen Coliban l-ar vrea schimbat din funcție / Reacția edilului Brașovului (VIDEO)

Șeful Protecției Consumatorilor din Brașov, Sorin Susanu, a dezvăluit că este supus unor atacuri constante din partea membrilor unui partid politic, în urma efectuării unor controale. Acesta susține că a fost avertizat în repetate rânduri că, dacă va aplica măsuri împotriva lor, va avea de suferit și va exista o campanie de denigrare orchestrată împotriva sa. Susanu a postat pe o reţea socială un mesaj referitor la controalele efectuate de Protecţia Consumatorilor Brașov, în urma cărora au fost găsite mai multe nereguli. În aceeaşi postare, el a făcut public şi faptul că este ameninţat de câţiva membri ai unui partid politic şi de persoane din anturajul acestora. Subiectul a fost prezentat duminică seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, de pe B1 TV.

”Partenera de viață a primarului USR, Allen Coliban, împreună cu o prietenă care are mai multe restaurante în Brașov, controlată de ANPC această prietenă a concubinei primarului, și alături de o consilieră de imagine și-au pus în cap să-l schimbe pe șeful ANPC de la Brașov și să numească un membru USR”, a declarat moderatorul Silviu Mănăstire în debutul emisiunii.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii, Sorin Susanu a declrata că s-a ajuns la această situație după ce a aplicat o sancțiune unui restaurant unde a descoperit nereguli.

„Viziunea actuală, din câte înțeleg eu, e că oricine deranjează, într-un fel sau altul, grupul de interese al acestui partid trebuie să fie eliminat. Este o chestiune total anormală și nouă pentru că ocup această funcție prin concurs de aproximativ opt ani și chiar dacă au trecut numeroase guverne și secretari de stat de la diverse partide niciodată nu s-a întâmplat ca acum”, a spus Susanu.

Întrebat cum a intrat în conflict cu echipa primarului din Brașov, Susanu a răspuns: „Dacă un spațiu agreat de ei, un restaurant unde se întâmplau nereguli pe care l-am sancționat, nu a vrut să se prezinte la noi la instituție, nu a vrut să ridice corespondența, să distrugă produsele expirate, în momentul în care am aplicat o măsură mai dură și am amendat, lucrurile au degenerat până la nivelul de a fi constituită o ședință la Prefectură, în care această breaslă, alcătuită tot din reprezentanți ai simpatizanților acestui partid m-au întrebat de ce am aplicat legea”.

