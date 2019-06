Mircea Drăghici a demisionat din poziţia de trezorier al PSD

UPDATE: Mircea Drăghici a anunţat că a decis să demisioneze pentru că vrea să petreacă mai mult timp alături de familie.

"Am decis să mă retrag astăzi din funcția de trezorier al PSD. Deși am muncit mult alături de partid și în această campanie, cu aceeași credință pe care o am și acum, că PSD poate și merită să reprezinte românii, am decis să fiu alături de familie în perioada următoare. Este o perioadă grea în care cei dragi au nevoie de sprijin. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost și îmi sunt alături!"

Viorica Dăncilă a anunţa, miercuri, că a luat act de demisia lui Mircea Drăghici din funcţia de trezorier a PSD.

Anunţul a fost făcut la finalul Biroului Permanent Naţional a PSD care a avut loc miercuri la Parlament.

Această demisie vine în contextul în care în PSD au avut loc numeroase schimbări după eşecul de la europarlamentare şi condamnarea lui Dragnea la închisoare.