Liviu Dragnea a făcut, la finalul ședinței de Comitet Executiv Național al PSD, mai multe precizări privind decizia sa de a se interna la o clinică privată pentru a se trata în dauna unui spital public.

”În legătură cu comunicarea, poate greșesc sau nu, dar nu am vrut să fac din asta un caz național. O consider o chestiune personală. Un alt motiv a fost că n-am vrut să tulbur activitatea spitalului.

În legătură cu spitalul privat. În primul rând este un spital românesc, cu capital 100% românesc. Eu așa am făcut toată viața și asta recomand tuturor: eu urmez medicul. Un medic foarte bun, un medic care a reușit o intervenție foarte grea la Irina și acolo mi s-a recomandat să merg (...) Este vorba despre doctorul Catană și pe această cale îi mulțumesc încă o dată și public. Respect medicii și cadrele Spitalului Militar, dar când eram în Teleorman, cu toate că puteam să merg la orice medic din țară, am mers mereu la doi medici de acolo.”, a spus Liviu Dragnea.

Reamintim că Liviu Dragnea a stat internat timp de cinci zile la o clinică privată după ce a acuzat dureri la spate. Deşi a fost diagnosticat cu dublă hernie de disc, Dragnea a ales să nu se opereze.

