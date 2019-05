Liviu Dragnea a declarat, referitor la candidatul PSD la prezidențiale, că o analiză ar trebui făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu Tăriceanu. Șeful PSD a precizat că el nu vrea să candideze, deși zeci de mii de oameni i-au cerut asta.

”Votul de azi – vorbim deocamdată de exit poll, nu bucură PSD. Eu mi-am asumat în viață ce am făcut și ce nu am făcut.

Anunțul de care am vorbit: nu am spus niciodată că voi candida la prezidențiale, mi-au cerut-o mulți.

Eu cred că PSD foarte curând trebuie să își desemneze un potențial candidat la prezidențiale. Trebuie să facem analiza să vedem care candidat are cele mai multe șanse. Din partea PSD nu decid eu, sper să particip la CEX când se va decide asta

Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Tăriceanu. Nu știu dacă Firea mai vrea după ce a trecut prin ce a trecut.

O să solicit colegilor la în a doua parte a lunii iunie să se organizeze un congres pentru a se stabili parcursul viitor al partidului și candidatul lțialea preziden

PSD a mai trecut prin momente mult mai grele, în 2007 și 2015, și apoi a câștigat alegerile”, a pus Dragnea.