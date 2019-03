Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție extrem de dură la adresa președintelui Klaus Iohannis când a fost întrebat de jurnaliști despre dorința șefului de stat de a convoca un referendum privind justiția.

"De-abia îl aștept să organizeze referendum. Va fi un prilej foarte bun să răspundă și la alte întrebări: Câte case e nevoie să furi de la stat ca să ajungi președinte? Sau câte dosare penale trebuie închise de prieteni ca să fii președinte?", a afirmat Liviu Dragnea.

Dragnea a avut și un mesaj special de transmis președintelui în acest context.

"Am înțeles că Iohannis vrea să intru în pușcărie. Klaus, nu te culca pe o ureche. Poate nu intru", a afirmat Liviu Dragnea.

Acesta a ținut să sublineze că sesizarea făcută de Florin Iordache la CCR privind completurile de judecători de la ÎCCJ nu îl avantajează pe el.

