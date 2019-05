Întrebat care este vina sa pentru rezultat PSD din alegerile europarlamentare, unul cu aproape 20% mai puțin decât la parlamentarele din 2016, Liviu Dragnea a afirmat că el e vinovat doar că e președintele PSD.

“Vina mea este că am acceptat să fiu președintele PSD în 2015”, a precizat Liviu Dragnea.

„PSD a mai trecut prin astfel de momente, momente mult mai rele și mult mai grele și în 2007 și în 2015, când președintele și-a dat demisia pe Facebook și ulterior PSD a câștigat alegerile locale și parlamentare. Le cer tuturor colegilor mei să țină unit partidul și să-și mențină tot ceea ce am făcut până acum pentru români. De asemenea, îi solicit dnei prim ministru să nu care cumva să-și depună mandatul, indiferent de presiunile lui Iohannis și poate ale altora”, a mai spus Dragnea, la sediul PSD.

