Dragoș Tudorache: “Încrederea USR PLUS în premier nu mai există”. Cum justifică prezența miniștrilor alianței la ședința de guvern

Deși miniștrii USR PLUS au participat la ședința de guvern de joi, Dragoș Tudorache, președintele executiv al PLUS susține că reprezentanții alianței nu mai au încredere în premierul Florin Cîțu:



"Nu este niciun pas în spate. Este vorba despre un exerciţiu de responsabilitate din partea colegilor noştri miniştri. Erau decizii foarte importante, în primul rând pentru gestiunea pandemiei, erau dozele de Pfizer care trebuie să intre în ţară - trebuie aprobat acest memorandum, erau ajutoare pentru unităţi sanitare din mai multe judeţe din ţară care trebuiau aprobate, de asemenea creşterea alocaţiei de hrană pentru pacienţi, alocare de fonduri pentru medicii de familie, care participă în procesul de vaccinare. Deci erau lucruri mult prea importante pentru români, pentru ţară şi de aceea decizia noastră responsabilă a fost de a participa la şedinţa de guvern. Însă - şi din ce înţeleg şi domnul Barna a făcut acest lucru foarte limpede în şedinţa de guvern faţă de premier - poziţia noastră nu se schimbă cu absolut nimic. Încrederea noastră în premier nu mai există începând de ieri dimineaţă", a precizat reprezentatul PLUS, pentru Digi FM.



El a menţionat că liderii USR PLUS doresc în continuare o şedinţă a coaliţiei în care să se discute despre "a găsi o soluţie alternativă" la premierul Florin Cîţu.



"Nu cred că va fi vorba de o cedare, ci de găsirea unei soluţii. Noi cu această abordare mergem în aceste negocieri. Întotdeauna în negociere fiecare parte trebuie să meargă către cealaltă, pentru a găsi o soluţie sustenabilă. Intrăm în negocieri. Sunt convins că se va găsi o soluţie. Amintiţi-vă că şi în decembrie ni se spunea că vom sta în negocieri săptămâni şi luni şi nu vom găsi o soluţie pentru guvernare. S-a găsit. (...) În coaliţie vom căuta o soluţie care să ne dea o alternativă la ceea ce la momentul acesta nu mai avem, şi anume o formulă de încredere la vârful guvernului", a precizat Dragoş Tudorache.