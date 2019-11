Dragoș Tudorache (PLUS), numit raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova: „Cred că avem o datorie față de noi să fim ceea ce așteaptă Chișinăul de la noi”

Eurodeputatul PLUS Dragoş Tudorache va fi raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, în legislatura 2019-2024, poziție din care va încerca să se asigure că evoluția relațiilor cu Chișinăul „va însemna un parcurs european dedicat cetățenilor moldoveni”.



„Sunt onorat să fiu numit raportorul Parlamentului European pentru Moldova în această legislatură. Republica Moldova și evoluția socio-economică a fraților noștri de peste Prut a fost o preocupare permanentă pentru mine atât în perioada în care am făcut parte din guvernul Ciolos, cât și din momentul apariției PLUS.



Cred că avem o datorie față de noi să fim ceea ce așteaptă Moldova de la noi. Și avem o datorie să ajutăm Moldova să devină un laborator de bune practici pentru integrarea europeană. Din poziția mea de raportor și de membru al Parlamentului European mă voi asigura că evoluția relațiilor cu Republica Moldova va însemna un parcurs european dedicat cetățenilor moldoveni”, a scris, marți seară, Dragoș Tudorache pe pagina sa de Facebook.