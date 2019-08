Dumitru Buzatu: `PSD trebuie să se gândească să treacă în Opoziție` / Președintele CJ Vaslui, mesaj surprinzător către PNL, USR și PMP (VIDEO)

Dumitru Buzatu, social-democratul care conduce Consiliul Județean Vaslui, îndeamnă PSD să părăsească guvernarea, în ipoteza în care rămâne fără majoritate parlamentară. În acest scenariu, spune el în direct pe B1TV, forțele de Opoziție vor avea și ele șansa de a le arăta românilor cum se descurcă.

„Nu cred că vreunui partid i-ar face bine o trecere în opoziție atunci când se află la guvernare, dar ceea ce am spus este următorul lucru. Dacă nu există o majoritate solidă, care să sprijine un Guvern în funcțiune, atunci trebuie să ne gândim cum anume facem în așa fel încât să nu ne asumăm responsabilitatea guvernării cu un Guvern minoritar, care nu poate implementa programul de guvernare și care este la mâna majorității constituite ad-hoc din Parlamentele naționale”, a spus Dumitru Buzatu, în direct pe B1TV.

El susține, așadar, că PSD trebuie să părăsească guvernarea în momentul în care rămâne fără majoritate parlamentară. Dumitru Buzatu consideră că, în aceste condiții, și forțele de opoziție vor avea șansa de le arăta susținătorilor ce pot face pentru ei.

„Dacă nu va găsi o soluție, se pare că PSD va ajunge în situația în care Guvernul va avea un sprijin minoritar. (...) Am spus în mai multe rânduri că, în absența unei majorități, PSD trebuie să se gândească să treacă în Opoziție, pentru că orice altă soluție, cel puțin până acum în cadrul guvernărilor din România, nu a dat rezultate pozitive pentru populație.



Mai mult decât atât, noi le dăm posibilitatea, dacă ajungem în acea dificultate, și forțelor de opoziție să negocieze, să găsească o majoritate și să intre la guvernare, și să le arate susținătorilor ce anume vor face pentru ei”.

