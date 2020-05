Dumitru Buzatu, ieșire nervoasă într-o ședință a CJ Vaslui, când i s-a reproșat că nu poartă mască. Social-democratul, bătând cu pumnul în masă: „Vreţi să ne luăm la bătaie, ce vreţi să facem?” (VIDEO)

Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și liderul filialei județene a PSD, a avut o ieșire nervoasă în timpul unei ședințe din 21 mai a CJ, după ce un consilier din partea PNL i-a atras atenția că nu poartă mască de protecție. Buzatu i-a replicat că nu-l poate obliga nimeni să folosească masca, deși există o reglementare în acest sens, iar amenzile sunt cuprinse între 500 şi 2.500 lei. Măsura a fost instituită odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, scopul fiind limitarea riscului de răspândire a noului coronavirus.

Ședința Consiliului Județean Vaslui din 21 mai a fost a doua în care președintele acestuia, Dumitru Buzatu, a refuzat să poarte masca de protecție. Liviu Iacob, consilier din partea PNL, i-a atras atenția că nu dă un exemplu bun cetățenilor.

De la debutul stării de alertă în România, purtarea măștii a devenit obligatorie la nivel național, în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19. Mai mult, încă dinainte, chiar Dumitru Buzatu a dat o dispoziție privind obligativitatea purtării măştii de către angajaţii CJ Vaslui şi vizitatorii care intră în instituţie.

„Eu mă simt ameninţat prin faptul că mare parte dintre dumneavoastră nu purtaţi corect măştile sau nu le purtaţi deloc. Este o lege care a fost votată în Parlament chiar și de PSD şi vă rog frumos să facem o şedinţă în condiţii legale, să ne simţim în siguranţă. Sunteţi mai presus de lege? Asta e în semn de frondă sau de protest?”, a spus consilierul PNL Liviu Iacob, în timpul ședinței.

Dumitru Buzatu s-a enervat, a bătut cu pumnul în masă și a spus că numai instituțiile abilitate îl pot sanționa că nu are mască.

Sursă Video: Vremea Nouă

