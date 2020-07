Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui: 'Nu cred în coronavirus. În semn de protest față de absurditatea măsurilor, nu port mască'

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, afirmă că el nu crede în coronavirus, prin urmare nu poartă nici mascăd e protecție. Social-democratul subliniază însă că nu a îndemnat niciodată pe nimeni să facă așa ca el.

Dumitru Buzatu: Nu cred în coronavirus

„Eu nu am spus că nu există. S-a titrat că eu nu cred în coronavirus. Evident, cred în Dumnezeu, de exemplu, dar nu cred în coronavirus. Haideți să fim serioși! Asta e o chestiune de determinare științifică, medicală, etc., nu de credință ca atare. Dacă cineva vrea să propovăduiască coronavirusul e treaba lui, nu sunt eu client. (…) Eu nu port mască. E decizia mea. Dar nu am îndemnat pe nimeni să facă asta”, a declatat Dumtru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, pentru Digi24.

Totodată, liderul social-democrat a mai spus că, după părerea sa, Guvernul a greşit modul cum a gestionat criza.



„Eu cred că trebuie gândite măsuri mai complicate. Tot o dăm cu purtați mască, stați în casă, iată că infectarea este în expansiune. Mergeți mai departe cu aceste măsuri foarte simple. Eu nu port mască, am explicat, nu îndemn pe nimeni, pe toți i-am îndemnat să respecte legea. Dar eu, în semn de protest pentru simplitatea și absurditatea unor asemenea măsuri, nu port mască!”, a declarat ironic, preşedinte CJ Vaslui, județ în care au fost confirmați 261 de pacienți cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei.





COVID-19: 777 de îmbolnăviri și 19 de decese, în 24 de ore

În același context, amintim că România a înregistrat un nou record negativ al cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus.

Mai exact, Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, joi, că în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 777 de noi îmbolnăviri, astfel că numărul total al infecțiilor, la nivel național a ajuns la 35.003.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 757 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

În acest moment, 261 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă.

De asemenea, în raport se mia precizează că 19 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, bilanţul ajungând la 1.971.

Autoritățile mai anunță că până în acest moment, la nivel național, au fost prelucrate 906.015 de teste, ceea ce înseamnă că în ultimele 24 de ore au fost efectuate 19.133 de teste.