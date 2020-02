Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că actualul curs al vieții politice ”ne obligă să ne îndreptăm către anticipate”.

”Aici cred că este vorba despre a rezolva o situație care va aduce, de-a lungul acestui an, prejudicii foarte serioase, atât din punct de vedere macroeconomic, cât și din punct de vedere social. Trebuie găsită o soluție, chiar soluția alegerilor anticipate, pentru a stabiliza viața politică și a da un sens acțiunii politice.

Cursul actual al vieții politice ne obligă să ne îndreptăm către anticipate. Este o străduință din partea unor formațiuni politice și a președintelui Klaus Iohannis de a tranșa aceste alegeri nu numai cu ajutorul vionței alegătorului, ci și cu ajutorul diferitelor modificări legislative, în sensul sprijinirii unei anumite formațiuni politice, în speță PNL”, a declarat Dumitru Buzatu.

Anterior, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat că cei mai mulți dintre membrii Comitetului Executiv Național susțin că partidul este pregătit pentru orice fel de alegeri. (Detalii AICI)

