„Măi, TEMBELULE, măi!!”. Șeful PSD Vaslui, scos din sărite de protestatari, la parada de 1 Decembrie (VIDEO)

Ziua Națională a fost sărbătorită și la Vaslui, acolo unde a fost organizată o paradă și au avut loc depuneri de coroane. La eveniment a participat și liderul organizației locale a PSD, Dumitru Buzatu, pe care l-au cam lăsat nervii în momentul în care mai mulți spectatori l-au huiduit.

Spiritele s-au încins când pe scena din Piața Civică a urcat președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Discursul său i-a iritat pe vasluienii prezenți, notează stiriest.ro.

Oamenii n-au vrut și pace să-i asculte discursul. S-au foit, au vorbit, au făcut gălăgie, iar când social-democratul a început să vorbească despre cum ar trebui să ne iubim țara, spectatorii au început efectiv să huiduie.

După discurs, Dumitru Buzatu nu s-a mai putut abține și a zbierat la un cetățean care-l huiduise: „Măi, tembelule, măi!!”.

Sursă Video: Știri Est

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.