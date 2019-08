Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui: 'La rigoare am putea decide orice, nu avem niciun interes să rupem coaliția'

Dumitru Buzatu, liderul filialei Vaslui a social-democraților, a declarat luni după-amiază, înainte de ședința CEX PSD în care se va discuta despre rectificarea bugetară, ceea ce pare mărul discordiei din interiorul coaliției de guvernare, că "la rigoare, s-ar putea decide orice", inclusiv despărțirea de ALDE, precizând totuși că "nu avem niciun interes să rupem coaliția".

"La rigoare am putea decide orice, nu avem niciun interes să rupem coaliția de guvernare. Sunt partizanul ideii că un partid rămâne la guvernare până nu mai poate. (...) Nu cred că Viorica Dăncilă s-a gândit la demisie. Nu știu dacă intrarea Pro România la guvernare (ipoteză care a circulat frecvent în ultimele zile, n.r.) ar fi o idee de succes", a declarat Dumitru Buzatu, înainte de CEX-ul PSD.

"Lucrurile sunt ceva mai fierbinți, anumite lucruri sunt exprimate în spațiul public poate și din nevoia de a fi prezenți în această dezbatere. Multe lucruri fac parte dintr-un plan al viitorului. Nu o bază reală în ceea ce privește discuțiile între membrii coaliției.

Rectificarea bugetară are calitatea de a nemulțumi pe toată lumea. Fiecare are o idee proprie pentru această rectificare. Sunt constrânși de realitate. Dacă vorbim de ipoteze putem să susținem pe orcine. Deocamdată am luat anumite hotărâri și trebuie să fim consecvenți", a precizat liderul PSD Vaslui.