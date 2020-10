Dumitru Dragomir a renunțat la mandatul de consilier general al Capitalei. „Ce îmi trebuie mie PSD, consilier la primărie? Am fost toată viața vultur și acum să fiu cioară”, a afirmat fostul deputat și președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a adăugat că, dacă mai făcea „valuri”, simțea că îi face „rău doamnei Firea”.

Fostul șef al LPF Dumitru Dragomir a renunțat la mandatul de consilier general

„Adopt tactica mersului pe blat. Ce îmi trebuie mie PSD, consilier la primărie? Am fost toată viaţa vultur şi acum să fiu cioară. Dacă mai făceam valuri, simţeam ca îi făceam rău doamnei Firea”, a declarat Dumitru Dragomir la Digisport.

Declarația sa vine în contextul în care Judecătoria Sectorului 1 a decis validarea mandatelor în cazul a 45 de consilieri generali ai Capitalei, însă a invalidat mandatul lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF ar fi fost invalidat după ce și-a pierdut calitatea de membru PSD, fiind dat afară de organizația PSD Sector 3. Printre consilierii generali validaţi de instanţă se află fostul selecţioner al naţionalei de fotbal Anghel Iordănescu, multipla campioana olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, dar şi actriţa Monica Davidescu, toţi aleşi pe listele PSD, potrivit Agerpres.

Anterior, Marcel Ciolacu, președintele PSD, declara că prezența lui Dumitru Dragomir pe lista de consilieri generali „e inoportună”.

„Eu consider că e inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali. (...) Haide să nu transformăm această discuţie între persoane şi nume. Tehnic e decizia organizaţiei Sectorul 3”, a spus liderul PSD.

În vârstă de 74 de ani, Dumitru Dragomir își asigurase un loc în Consiliul General al Municipiului București, candidând pe listele PSD. Deși Gabriela Firea a pierdut cursa pentru un nou mandat de primar general al Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie, fostul șef al LPF declara în 28 septembrie că nu renunță „la nimic”.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală, am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți că mine, era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treaba bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treaba împreună", a declarat Dumitru Dragomir pentru Gazeta Sporturilor, întrebat dacă va renunța la acest post, la fel ca antrenorul Daniel Pancu.

Dumitru Dragomir: „M-am dus că m-a rugat doamna Firea”

Contactat de B1 TV, Dumitru Dragomir a oferit mai multe detalii cu privire la decizia de a se retrage din Consiliul General al Capitalei.

„Eu nu m-am dus din dragoste, eu m-am dus pentru că m-a rugat doamna Firea să îi dau o mână de ajutor. (...) M-am retras pentru că am simțit că îi fac rău doamnei Firea dacă mai fac valuri mari. Am fost sunat să zic așa din interiorul partidului, să zic aa foarte mult, și din interior și din exterior, asta ar mai fi trebuit să mai fac și eu probleme. Așa că am hotărânt, ce îmi trebuie mie consilierii, numai asta nu îmi trebuie. Dacă ea m-a rugat să îi dau o mână de ajutor, m-am dus și i-am dat o mână de ajutor. Doamna Gabriela Firea mi-a trimis un sms în care nu pot să vă spun ce mi-a scris, în orice caz este o doamnă”, a declarat Mitică Dragomir, în direct pentru B1 TV.

Întrebat dacă a avut o discuție și cu liderul social – democraților, Marcel Ciolacu, Mitică Dragomir a declarat că nu. „Nu, nu am avut și nici nu aveam plăcerea să discut cu șefii PSD”, a adăugat el, prin telefon pe B1 TV.