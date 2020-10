Judecătoria Sectorului 1 a decis validarea mandatelor în cazul a 45 de consilieri generali ai Capitalei, însă a invalidat mandatul lui Dumitru Dragomir.

Dragomir ar fi fost invalidat după ce acesta și-a pierdut calitatea de membru PSD, fiind dat afară de organizația PSD Sector 3.



Printre consilierii generali validaţi de instanţă se află fostul selecţioner al naţionalei de fotbal Anghel Iordănescu, multipla campioana olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, dar şi actriţa Monica Davidescu, toţi aleşi pe listele PSD, scrie Agerpres.



De asemenea, au fost validate mandatele consilierilor generali Vlad Voiculescu şi Ana Maria Ciceală (USR PLUS), dar şi Aurelian Bădulescu (PSD).

Marcel Ciolacu a cerut excluderea lui Dumitru Dragomir

În urmă cu o săptămână, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, și Sorin Grindeanu i-au cerut Gabrielei Firea să-i convingă pe Petre Roman, Dumitru Dragomir și Anghel Iordănescu să se retragă de pe lista consilierilor generali aleși pe lista PSD.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că, în opinia sa, este inportună prezenţa lui Mitică Dragomir pe lista consilierilor generali.

„Eu consider că e inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali. Am înţeles că domnii Petre Roman, Daniel Pancu şi Cornel Dinu. Haide să nu transformăm această discuţie între persoane şi nume. Tehnic e decizia organizaţiei Sectorul 3. Eu, Marcel Ciolacu consider că Mitică Dragomir să fie reprezentant în consiliul general a Capitalei. Eu vă spun discuţia mea între preşedintele organizaţiei Sectorului 3, la care a asistat şi doamna Firea”, a spus liderul PSD.

Retrageri de pe lista de consilieri ai PSD

Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu sunt cei care s-au retras de pe lista de consilieri generali.

„Domnul Petre Roman, domnul Cornel Diniu şi domnul Pancu, precum şi domnul Ilieşiu, m-au sunat şi m-au anunţat că având în vedere faptul că au vrut să fie alături de noi în Consiliul General cu primarul general Gabriela Firea, în noua conjunctură s-au retras. Practic pe noua listă vor figura colegii care erau sub linie, deci de la 21 în jos. La momentul la care s-a întocmit această listă colegii noştri au spus că trebuie să fie reprezentanţi ai tuturor cluburile la nivel naţional şi în Bucureşti, deci Steaua, Dinamo şi Rapid. Aceasta a fost gândirea la acel moment – să nu supărăm nicio galerie. Iată că nu am supărat nicio galerie la acel moment, dar am supărat alte persoane”, a mărturisit Firea la sediul PSD.