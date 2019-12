UPDATE: Dublarea alocațiilor pentru copii, adoptată de Camera Deputaților: Legea ajunge la președintele Klaus Iohannis.

Vicepremierul Raluca Turcan atrage atenția că legea PSD privind dublarea alocațiilor pentru copii ar provoca probleme mari Romaniei.

Social-democrații au venit cu acest proiect după ce PNL a dublat deja alocațiile pentru copii în urmă cu câteva luni, la propunerea deputatul liberal Robert Sighiartau.

„Suntem in urmatoarea situatie. Punctul pe care il dezbatem pe ordinea de zi este acela al dublarii alocatiilor pentru copii in conditiile in care Guvernul actual de la 1 ianuarie urmareste indexarea alocatiilor in raport cu rata inflatiei, dupa ce ele au fost dublate de PNL (...) Dvs ce ati facut acum? Ar conduce la un deficit de 5% din PIB ceea ce ar putea conduce la imprumuturi mai scumpe, fonduri europene sistate, cresterea inflatiei si scaderea puterii de cumparare”, a declarat Turcan, miercuri, în Parlament.

Camera Deputaților urmează să voteze, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii, potrivit stiripesurse.ro

Legea prevede că alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap

b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap