Primăria Sectorului 4 al Capitalei continuă lupta împotriva răspândirii îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus. Autoritățile au suplimentat numărul echipajelor care dezinfectează scările și aleile de bloc, locurile de joacă și spațiile verzi din apropierea locuințelor, potrivit B1 TV.

Primarul Daniel Băluță asigură cetățenii că substanțele folosite în acest proces nu sunt toxice.

După ce săptămâna trecută la nivelul Sectorului 4 a fost demarată cea mai mare campanie de dezinfecție a străzilor și trotuarelor, autoritatea locală suplimentează numărul echipajelor care intervin în astfel de acțiuni. Un număr de 80 de echipe speciale dotate cu atomizoare și alte echipamente specifice vor acționa pe raza sectorului, substanțele folosite fiind unele prietenoase cu mediul înconjurător.

„În privința acestei epidemii cu coronavirus, o componentă extrem de importantă o reprezintă prevenția. Din acest motiv, Sectorul 4 a inițiat încă de săptămâna trecută o campanie de dezinfecție a străzilor, a trotuarelor și a locurilor publice în general, însă acest demers nu este suficient, pentru că un rol extrem de important pentru noi toți în are dezinfecția tuturor clădirilor – și repet – tuturor clădirilor din Sectorul 4. Suntem primii care inițiem un astfel de demers, acela de a intra în fiecare scară de bloc, și nu ne vom opri până când fiecare scară de bloc din Sectorul 4 va fi dezinfectată”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Pe raza sectorului intervine deja o unitate specială, formată dintr-un număr de aproximativ 350 de oameni dotați cu echipamente de protecție și 60 de autoutilitare echipate corespunzător pentru spălarea și dezinfectarea arterelor de circulație.

„Oamenii noștri vor lucra în fiecare zi, și dați-mi voie să mă repet pentru că acesta este mesajul cel mai important care trebuie să ajungă la oameni. Nicio scară de bloc nu va fi uitată”, a adăugat edilul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.