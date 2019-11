Ecaterina Andronescu, despre contractul uriaș semnat în mandatul său între Ministerul Educației și ONG-ul lui Alexandru Cumpănașu: „Lucrul acesta chiar mă necăjește” / Reacția fostului ministru, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Ecaterina Andronescu a comentat, luni seară, în direct pe B1 TV, situația contractului încheiat de Ministerul Educației, pe perioada mandatului său, cu „Asociația de Implementare a Democrației” condusă de Alexandru Cumpănașu, în urma căruia ONG-ul fostului candidat la prezidențiale a obținut peste jumătate de milion de lei din fonduri europene.



„Nu știu despre ce proiect este vorba. Se ocupa un secretar de stat de fondurile europene. Nu știu dacă este ceva în neregulă și nu vreau, așa cum ați prezentat dvs, să pic eu vinovatul de serviciu. Lucrul acesta chiar mă necăjește. În viața mea am mai suportat acuzații fără să am nicio vină. Întâi și întâi, aș vrea să vă uitați în acest proiect. Sunt mai mulți parteneri acolo. Fiecare, probabil, trebuia să facă o parte din acest proiect. Pentru partea aceea, fiecare partener trebuie să prezinte un raport”, a declarat Ecaterina Andronescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebată cum a fost selectat ONG-ul lui Alexandru Cumpănașu pentru finanțare, Ecaterina Andronescu a răspuns: „Trebuie să îl întrebați pe cel care a semnat. Dacă a fost selectat, probabil că a fost selectat potrivit legii”.



„N-am avut discuții cu domnul Cumpănașu, și nici despre proiectul acesta nu știu ce conține”, a mai spus Ecaterina Andronescu, care a precizat că, în mandatul său, a inițiat mai multe proiecte, printre care cel privind formarea a 55.000 de dascăli și cel pentru digitalizarea sistemului de învățământ, dar nu și cel al lui Alexandru Cumpănașu.

