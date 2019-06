Ecaterina Andronescu: Am pierdut alegerile pentru că nu am știut să stopăm știrile false. Nu am știut să folosim tehnologia (VIDEO)

Ecaterina Andromnescu, candidată la funcția de președinte PSD, a susținut sâmbătă, în discursul său de la Congresul PSD, că social-democrații au pierdut alegerile pentru că nu au reușit să stopeze știrile false.

În acest context, Andronescu a susținut că cei de la PSD ar trebui să să fie preocupați mai mult de infrastructura tehnologică pentru a putea comunica în timp real cu publicul.

”După o guvernare în care rezultatele au fost neașteptat de pozitive, am pierdut alegerile europarlamentare. Cu ce i-am dezamăgit pe oameni? Împreună trebuie să ne punem aceste întrebări. Avem potențialul să îndreptăm greșelile. Mereu am fost respectuoși față de valorile sociale. Am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul. De ce am pierdut? Nu am știut să stopăm știrile false.

Nu am știut să folosim tehnologia astfel ca lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la toți oamenii. Unde e infrastructura de comunicare a PSD? De ce nu am știut să construim această infrastructură? Voturile din 2016 ne-au permis ca programul de guvernare să devină proiect de țară. Avem obligația să ducem la bun sfârșit programul de guvernare.

Alegerile din acest an au ca specific faptul că se desfășoară în secolul 21, un secol al tehnologiei. Trebuie să ne dezvoltăm infrastructura tehnologică cu care să discutăm în timp real cu publicul. Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe în mare măsură. Trebuie să aducem în departamentele noastre oameni care au ce spune, tineri corporatiști”, a susținut Ecaterina Andronescu.