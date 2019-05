Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, luni, după condamnarea liderului Liviu Drganea, că membrii PSD trebuie să găsească cele mai bune și rapide soluții pentru reechilibrarea partidului.

Condamnarea lui Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman vine la o zi după ce PSD a pierdut alegerile europarlamentare.

Europarlamentare 2019. REZULTATE după numărarea a peste 99% dintre voturi: PNL - 26,83%, PSD - 23.42%, USR-PLUS - 21.29%. PMP intră în P.E. ALDE nu intră în Parlamentul European (VIDEO)

“Să judecăm la rece ce avem de făcut. Să recunoaștem rezultatele alegerilor și că vedem ce e de făcut”, a spus Andronescu.

Întrebată despre condamnarea lui Dragnea, aceasta a declarat că nu crede că rezultatul alegerilor din 26 mai are legătură cu sentința de luni.

“Nu cred că are legatură cu rezultatul alegerilor. Nu cred că trebuie să căutăm acum vinovații, ci soluțiile care să reechilibreze partidul”, a adăugat Ecaterina Andronescu.

