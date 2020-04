Ecaterina Andronescu, despre scenariul înghețării anului școlar: „E o măsură absolut îngrozitoare la care nu vreau să mă gândesc” (VIDEO)

Ecaterina Andronescu, senator PSD și fost ministru al Educației, a declarat că nici nu vrea să se gândească la posibilitatea ca anul școlar să fie înghețat, în contextul epidemiei de coronavirus, dat fiind că orele oricum se țin online. „Cine își asumă răspunderea să anuleze un an din viața elevilor și studenților?”, s-a întrebat aceasta. Andronescu a mai afirmat că și economia va fi lovită din plin, căci asta ar însemna ca școlile să nu mai livreze un an resursa umană. De asemenea, ar fi nevoie de sume de bani în plus pentru reluarea orelor, în condițiile în care, totuși, anul școlar s-a desfășurat normal până la mijlocul lunii martie.

„N-aș vrea să ajungem niciodată acolo. Noi, în sistemul de învățământ, avem vreo 3 milioane de elevi și circa 400.000 de studenți și 250.000 de cadre didactice. Acum, chiar dacă nu s-a văzut că s-a întâmplat online, lucrurile nu au stat pe loc. Educația face parte din viață, nu poți opri creșterea unui copil și nu poți opri ce trebuie să-i dai prin sistemul de învățământ, ca el să evolueze cu pierderile minimale. Asta e problema noastră, să minimizăm pierderile. Ce ar însemna dacă ar îngheța anul școlar? Cine își asumă răspunderea să anuleze un an din viața elevilor și studenților? E o măsură absolut îngrozitoare la care nu vreau să mă gândesc!

Apoi, dacă s-ar ajunge aici, cheltuielile cu reluarea anului ar fi incomparabil mai mari, pentru că 65-70% din an, până la 15 martie, se derulase. Ce ar însemna, pentru economia țării, ca un an școlile să nu livreze resursa umană?”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.