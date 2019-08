Ecaterina Andronescu, după masacrul de la Spitalul Săpoca: Cine a încălcat normele, trebuie să răspundă imediat. Fișa postului trebuie respectată, indiferent cât de mică ar fi (VIDEO)

Ecaterina Andronescu, fost ministru PSD în Guvernul Dăncilă, a subliniat, în direct pe B1TV, că persoanele responsabile de masacrul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca trebuie să răspundă imediat, în cazul în care nu au respectat procedurile legale.

„Când s-au stabilit normele acestea, au făcut-o niște specialiști. Cred că nu întâmplător s-au fixat supraveghetori, care trebuie să stea la doi metri, pentru că probabil - eu nu sunt medic, dar pot să bănuiesc - există manifestări, care nu au continuitate. Apar la un moment dat. Deci, cel care este destinat supravegherii, trebuie să stea acolo, în postul lui, conform fișei. Eu cred că cei care sunt vinovați trebuie să răspundă imediat”, a spus Ecaterina Andronescu, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Totodată, fostul ministru al Educației a explicat că responsabilitatea profesională a angajaților este un aspect extrem de important. Angajații, spune ea, trebuie să-și respecte funcția, „indiferent cât de mică și de neînsemnată ar fi” fișa postului.

„Eu aș mai adăuga ceva aici. Este vorba despre responsabilitatea personală a fiecărui salariat. Când te duci într-o funcție, indiferent cât de mică și de neînsemnată ar fi, ai o fișă a postului. Tu trebuie să răspunzi pentru lucrurile care sunt scrise în fișa postului. De atât de multe ori am constatat că cei care au câștigat un post, fie prin concurs sau altfel, nu răspund fișei postului”, a adăugat Ecaterina Andronescu.



Întrebată de Tudor Mușat ce crede despre faptul că Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a afirmat că au existat posturi scoase la concurs, deși sindicaliștii reclamă lipsa de personal, Ecaterina Andronescu a replicat: „Dacă s-au scos posturile la concurs, și nu s-au ocupat, probabil că managerul nu este vinovat. Dacă nu s-au scos posturile la concurs, fără îndoială are o vină importantă, după părerea mea”.

