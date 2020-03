Senatoarea Ecaterina Andronescu a prezentat, miercuri, în direct pe B1 TV, măsurile propuse de PSD pentru armonizarea șocului economic provocat de pandemia de COVID-19. Totodată, demnitara social-democrată a lansat și un apel la unitate și toleranță.

„Cred că, în această perioadă, dacă suntem puțin mai toleranți unii cu ceilalți, s-ar putea să împiedicăm virusul să prolifereze după o cinetică așa rapidă. Sunt publice măsurile pe care le-a propus PSD. Sunt cinci (n.r. – măsuri), pe care noi le-am considerat absolut importante. Amânarea cu trei, șase luni a plății contribuțiilor și a impozitului pe venit pentru angajații IMM din sectoarele puternic afectate. Extinderea schemelor de ajutor de stat pentru IMM și acordarea unor compensații din sprijinul de minimis. Aici aș vrea să deschid o paranteză și să vă spun că am fost absolut impresionată, azi dimineață. L-am ascultat pe directorul Casei de Comerț și spunea că în România sunt peste 600.000 de microîntreprinderi, ceea ce mi se pare o cifră absolut uriașă, iar IMM și ele sunt mici sau mijlocii, și ele sunt fiecare de ordinul zecilor de mii. Mai apoi, rambursarea obligațiilor statului către mediul privat – TVA, concediile medicale etc. De asemenea, suplimentarea bugetului Sănătății, pentru că acolo sunt centrate, astăzi, și preocuparea, dar și modalitățile prin care se pot aduce ceea ce este necesar în toate spitalele noastre. Noi am propus 10 miliarde pentru suplimentarea bugetului Sănătății”, a afirmat Ecaterina Andronescu, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Întrebată dacă măsurile propuse au la bază și o evaluare a impactului economic, ea a răspuns: „Măsurile pe care le-am propus pentru IMM, așa cum le-am menționat, tocmai în sensul acesta sunt gândite, să nu le omorâm, să producă economia. Toate aceste măsuri acest lucru presupun, ca ele (n.r – IMM) să nu se închidă și să mai producă ce pot”.

Referitor la posibilitatea ca un milion de români să devină șomeri pe fondul epidemiei, Ecaterina Andronescu a explicat: „Fără îndoială că este o cifră de natură să sperie pe orice. Numai că aseară l-am auzit pe profesorul Adrian Streinu-Cercel că, în acest moment, dacă spunem stop cadru și oprim această proliferare a virusului, spunea domnia sa că economia poate fi restartată relativ ușor. Cea mai importantă resursă este resursa umană”.

