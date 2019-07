Eurostat: Peste 20% dintre tinerii români nu lucrează și nu studiază / Andronescu: Vom veni cu situația reală. Poate și noi am avut o contribuție în a ne da exemplu mereu la negativ (VIDEO)

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat, pentru B1 TV, că nu știe cine a venit cu ideea că elevii ar trebui să primească vouchere de 10 lei pentru fiecare zi în care nu au chiulit de la şcoală.

”Nu știu a cui a fost, am văzut și eu în program, chiar nu știu să dau un răspuns cu nume și prenume. Cred că nu trebuie să facem lucrul acesta, cred că trebuie să încurajăm performanța și s-o sprijinim și, în același timp, să-i ajutăm pe cei care sunt în situații defavorizate.

Am spus că nu există bani în bugetul Ministerului pentru această idee pe care, sincer, nu pot să spun că o apreciez, dar sigur că dacă vor fi mai mulți bani pentru Educație, știm ce să facem cu ei”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru B1 TV.

