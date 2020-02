Andronescu: „Alegerile anticipate nu sunt pentru oameni, să fie foarte limpede!” (VIDEO)

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat, pentru B1 TV, că partidul din care face parte nu se opune organizării alegerilor anticipate, ci vrea doar să fie respectată Constituția, or aceasta prevede că astfel de alegeri se desfășoară în baza unei legi, nu a unei Ordonanțe de Urgență, cum au vrut liberalii.

Andronescu a mai precizat că nu există în România o criză politică, astfel încât să se justifice acest tip de scrutin.

Totodată, ea a acuzat PNL că vrea anticipate doar pentru că vede că stă bine în sondaje.

